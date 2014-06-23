جون كيري: “داعش” يقاتل من أجل تقسيم وتدمير العراق.. ويمثل تهديدا للمنطقة بأسرها

أكد جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، أن ما يسمي بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يقاتل من أجل تقسيم وتدمير العراق ، مشيرا إلى أن انتشار (داعش) يهدد أمن دول الجوار والمنطقة بأسرها.

ووصف كيري ـ في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة العراقية بغداد (بثته قناة العربية الحدث) الفضائية مساء اليوم الإثنين ـ تنظيم (داعش) بأنه يقوم بشن حملة ترهيب وإرهاب ، واصفا العقيدة القمعية لهذا التنظيم والتى تشكل تهديدا بأنها ليست كما تدعي تقاتل من أجل المسلمين السنة بل إنها تقاتل من أجل تقسيم وتدمير العراق.

وأشار كيري إلى أن العراق هو الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة ، منوها بأن واشنطن لديها مصالح مشتركة في محاربة ومواجهة الإرهاب والمحافظة على سوق الطاقة العالمي.

وشدد على ضرورة تمكين وتدريب وتجهيز القوات العراقية لمواجهة التهديد الذى يمثله تنظيم (داعش) ، معتبرا أن هذا التنظيم هو أخطر من تنظيم القاعدة.

وأضاف أن الرئيس باراك أوباما شدد على ضرورة تزويد العراق بالأسلحة الحديثة والعتاد ومساعدة الوحدات الخاصة في العراق لتمكين هذا البلد من مواجهة تنظيم (داعش) بشكل أكثر نجاعة ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في مصلحة واشنطن والمنطقة بأسرها.