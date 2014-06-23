رئيس مفوضية الانتخابات الليبية: عملية انتخاب أعضاء البرلمان تستغرق يوما فقط

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية ، أن عملية الاقتراع لانتخاب مجلس النواب ستنظم ليوم واحد فقط ، وهو بعد غد الأربعاء الموافق 25 يونيو الجاري.

وقال عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ـ في مؤتمر صحفي اليوم الأثنين ـ ” إنه لا صحة للشائعات التي تحدث عن تنظيم يومين ليوم الاقتراع ، حيث وصلتنا الكثير من المعلومات أن هناك من يروج لإشاعة ، أن المفوضية قد حددت الـ 25 و الـ 6 للاقتراع لانتخاب مجلس النواب ، وهو أمر غير صحيح ويحاول مروجوه التشكيك في العملية الانتخابية والتأثير على الناخب”.

وأضاف ” إن يوم الإقتراع هو يوم واحد بحسب قانون الانتخابات رقم (10) 2014 ، وسيصادف بعد غد الأربعاء ، وستفتح أبواب الاقتراع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء “.

ويتنافس نحو (1714) مرشحاً لعضوية مجلس النواب ، حيث يتوقع أن يدلي أكثر من 1.5 مليون ناخب بأصواتهم ، في الانتخابات البرلمانية الثانية في غضون عامين.

وستنطلق بعد غدا الأربعاء ، عملية انتخاب مجلس النواب في عموم مدن ليبيا ، ليحل محل المؤتمر الوطني العام ، كسلطة تشريعية تقود المرحلة الانتقالية الثالثة والأخيرة ، قبيل تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية دائمة.

> وتكاملت الخطة الأمنية لتأمين عملية الانتخابات ، حيث أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع قوات الجيش ، تأمينها (1602) مركز انتخابي على مستوى ليبيا ، وتقديم الحماية الأمنية الي ( 13 ) دائرة انتخابية رئيسية و( 19 ) لجنة انتخابية.