أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سيارة إيرانية تعمل بالطاقة الشمسية تصل إلى أميركا للمشاركة في سباق دولي

Google+ Print
سيارة إيرانية تعمل بالطاقة الشمسية تصل إلى أميركا للمشاركة في سباق دولي سيارة إيرانية تعمل بالطاقة الشمسية تصل إلى أميركا للمشاركة في سباق دولي

صورة للسيارة الإيرانية

وصلت سيارة تعمل بالطاقة الشمسية صنعها طلاب إيرانيون إلى الولايات المتحدة للمشاركة في سباق دولي بعد أسابيع من الغموض.
> وكان الطلاب واجهوا رفضاً متكرراً من شركات الطيران الناشطة في إيران، لرفضها نقل السيارة إلى الولايات المتحدة خشية انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على ايران.
> وقال حسن بهرمي أحد أعضاء فريق جامعة “قزوين” المسؤولين عن المشروع لـ”فرانس برس” إن “السيارة وصلت قبل ثلاثة أيام الى الولايات المتحدة وهي الان في اوستن” بتكساس.
> وأطلق على السيارة إسم “هاوين-2″، وقام بتصميمها 18 طالباً في هذه الجامعة المعروفة بمهاراتها والواقعة على بعد 140 كلم غرب طهران.
> وستشارك “هاوين-2″ ، مع جامعات مرموقة مثل مساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي، في 14 تموز (يوليو) في “التحدي الشمسي الأميركي” وهو سباق طوله 2700 كلم عبر سبع ولايات أميركية بين أوستن ومينيابوليس (مينيسوتا).
> وأكد بهرمي بذل كل الجهد للفوز بمرتبة جيدة، لافتاً إلى أنها فرصة جيدة لتبادل المعلومات والخبرات مع طلاب جامعات اخرى، واطلاع الجميع على المستوى العلمي للإيرانيين وسعيهم الى تطوير بلادهم.
> يذكر أن إيران لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة منذ قرابة 35 عاماً، ومنذ عام، بدأ المسؤولون في البلدين تقارباً خجولاً عبر محادثات حول الملف النووي الإيراني.

أ ف ب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا