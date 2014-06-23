البيت الأبيض يدين حبس صحفيي الجزيرة

أدان البيت الأبيض اليوم الاثنين الحكم الصادر اليوم الاثنين بحبس ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة التلفزيونية في مصر 7 سنوات بتهمة مساعدة منظمة ارهابية.

واعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست إن الإجراء يمثل ما وصفه باللطمة للتقدم الديمقراطي في مصر.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد اعلن في وقت سابق اليوم الاثنين إنه اتصل بوزير خارجية مصر سامح شكري يوم الاثنين لتسجيل “استياء (واشنطن) الجدي” من صدور أحكام على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة بالسجن سبعة أعوام.

وقال كيري للصحفيين في بغداد “إن قرار الإدانة الصادر اليوم قاس ووحشي بالطبع.”

وأضاف “حينما سمعت بالحكم اليوم انتابني قلق شديد بشأنه.. وبصراحة أصبت بخيبة أمل منه لدرجة أنني سارعت بالاتصال هاتفيا بوزير خارجية مصر وسجلت استياءنا الجدي من هذا النوع من الأحكام.”

وحكم على الصحفيين الثلاثة بالسجن لفترات تتراوح بين سبعة وعشرة أعوام في وقت سابق يوم الاثنين بعد ادانتهم بمساعدة “منظمة ارهابية” من خلال نشر أكاذيب. وأثار الحكم حالة من الذهول في قاعة المحكمة ودفع بريطانيا لاستدعاء سفير مصر للاحتجاج على الحكم.

(رويترز)