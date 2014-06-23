تصاميم رمضانية من "Cruise 2015" العالمية

بعد أن عرض معظم المصممين مجموعاتهم لموسم الرحلات "Cruise 2015" لاحظنا انتشاراً واضحاً للتصاميم الرمضانية الساترة وذات الطبعات التي تعطينا إيحاء بالطبعات والزخارف الإسلامية، فهل لاقتراب شهر رمضان دور في ذلك؟

في مجموعة Badgley Mischka ظهرت بعض التصاميم التي تشبه إلى حد كبير الجلابية الخليجية، وتميزت بألوان صيفية جميلة كالأصفر والأزرق، أما تصاميم Naeem Khan فقد ساهمت جذوره الهندية في أن تكون تصاميمه ذات إيحاءات رمضانية ناعمة، سواء بالطبعات العصرية كالخطوط والورود أو بالتصاميم الساترة والواسعة التي تناسب الأجواء الرمضانية.

كما فاجأتنا Temperley London بتصاميم أنيقة بمعاطف طويلة قريبة من العباءة الخليجية في مجموعتها لهذا الموسم، وبالإضافة لذلك اخترنا لك مجموعة فريدة من التصاميم الساترة الجميلة التي ستكون مناسبة لأجواء الشهر الفضيل من دور أزياء عالمية، مثل: Chanel ، Gucci، Alice & Olivia، شاهديها واختاري الأجمل برأيك.

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