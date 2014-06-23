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كيف تألقت الأميرات هذا الشهر؟

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كيف تألقت الأميرات هذا الشهر؟ كيف تألقت الأميرات هذا الشهر؟

الأحد 22-06-2014 01:23

كان هذا الشهر حافلاً بأجمل الإطلالات لأميرات أوروبا والعالم، فقد تألقن بطريقتهن الراقية والملكية في عدة مناسبات، وفي هذا الموضوع نستعرض لك أجمل إطلالاتهن.

تألقت زوجة حاكم دبي الأميرة هيا بنت الحسين خلال فعاليات سباق "رويال اسكوت" بإطلالة أنيقة بفستان أزرق من إيلي صعب مع قبعة جميلة بلون كحلي وتصميم بسيط ناسب ملامح وجهها، كما ظهرت أميرات بريطانيا بأجمل إطلالاتهن في نفس الفعاليات كالشقيقتين بياتريس وأوجيني اللتين اختارتا إطلالات ملكية تناسب أسلوبهما الخاص في أيام السباقات، بالإضافة إلى الأميرة آن والدوقة كاميلا والملكة إليزابيث اللواتي سجلن حضوراً بارزاً في هذه المناسبة.

وعلى الرغم من أن الدوقة كيت ميديلتون قد غابت عن هذه المناسبة إلا أنها كانت حاضرة في مناسبات أخرى بإطلالات أخاذة، ففي إحدى إطلالاتها اختارت زياً يومياً بسيطاً وأنيقاً بتصميم عسكري مميز، وفي إطلالة أخرى اختارت زي رسمي وأنيق بألوان ناعمة وقبعة بسيطة.

أما الأميرة المتألقة ليتيسيا فقد ودعت لقبها كأميرة بإطلالة ناعمة باللونين الأبيض والأسود، وكانت متألقة بلوك ملكي باللون الأبيض أثناء أداء زوجها فيليبي اليمين الملكي وتسلمه لقب ملك إسبانيا.

شاهدي معنا كيف تألقت الأميرات خلال هذا الشهر، وأخبرينا برأيك.

 

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سيدتي