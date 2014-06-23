أجمل الإطلالات باللون الفضي لهذا العام

كان اللون الفضي من أكثر الألوان حضوراً على السجادة الحمراء هذا العام، وقد زين عدداً غير محدود من الإطلالات الجذابة في مختلف الحفلات السينمائية في العالم، والتي نحصر لك أجملها في 10 إطلالات أنيقة تتمثل في ما يلي:

· كيت بيكينسايل بفستان من زهير مراد

تألقت كيت بيكينسايل Kate Beckinsale بإطلالة براقة ورائعة في حفل "Golden Globes" لهذا العام، وكانت واحدة من أجمل إطلالاتها على الإطلاق.

· صوفيا فيرغارا بفستان من Donna Karan

صوفيا فيرغارا Sofia Vergara كانت متألقة في حفل "SAG Awards" بزي براق، وأكملت اللوك بعقد جميل وبراق زاد من فخامة الإطلالة.

· كريستين تيغان بفستان من Johanna Johnson

كانت كريستين تيغان Christine Teigen متألقة بإطلالة لفتت الأنظار في حفل "Grammy" لهذا العام.

· تايلر سويفت بفستان من Gucci

كانت إطلالة تايلر سويفت Taylor Swift بفستان Gucci البراق في حفل "Grammy" واحدة من أجمل إطلالاتها، فقد نجحت بها في الوصول لقائمة أجمل الإطلالات في مختلف المجلات العالمية.

· ليلي الدريدج بفستان من Micheal Kors

كانت إطلالة العارضة ليلي الدريدج Lily Aldridge باللون الفضي في حفل "Met Gala" واحدة من أجمل الإطلالات خلال هذا العام.

· إيمي آدمز بفستان من Oscar de la Renta

اختارت الممثلة الجميلة إيمي آدمز Amy Adams تصميماً ناعماً يناسب ستايلها الملكي لإطلالتها في حفل "Met Gala" فكانت متألقة كعادتها.

· جيسيكا ألبا بفستان من Mary Katrantzou

تتمتع جيسيكا ألبا Jessica Alba بستايل عصري وأنيق، وظهر ذلك في اختيارها لهذا اللوك الأنيق وتنسيقها للون الفضي بشكل عصري وجذاب.

· روز بيرن بزي من Max Mara

كانت إطلالة النجمة روز بيرن Rose Byrne قبل أيام واحدة من أجمل الإطلالات الفضية على الإطلاق، إذ اختارت الممثلة أن تحافظ على نعومة إطلالتها بعقد بسيط وتسريحة شعر بسيطة.

· ناعومي واتس بفستان من Tom Ford

ظهرت النجمة ناعومي واتس Naomi Watts بإحدى إطلالاتها الملكية البراقة في حفل "Golden Globes" لهذا العام.

· روزي هنتغتون بفستان من Gucci

كانت إطلالة النجمة المتألقة روزي هنتغتون Rosie Huntington واحدة من أجمل الإطلالات التي ظهرت على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" هذا العام.

أي هذه الإطلالات كانت الأجمل برأيك؟

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