«فاشن فورورد» يعلن عن موعد فعاليات موسمه الرابع

تعود فعاليات «فاشن فورورد»، الحدث الأبرز في صناعة الأزياء والموضة في الشرق الأوسط، لتنطلق في شهر أكتوبر المقبل. ومنذ انطلاقته في أبريل 2013 نظَّم «فاشن فورورد» ثلاثة مواسم ناجحة استقطبت أكثر من 45 ألف من رواد صناعة الأزياء في المنطقة والعالم حيث تابعوا أحدث تصاميم التي ابتكرها أكثر من 35 مصمّمَ أزياء والتصاميم المبدعة والخلاَّقة لأكثر من 100 من المصمِّمين البارعين في مجال الإكسسوارات عبر متجر التجزئة «ذا جاردن». ويُقام الموسم الرابع من «فاشن فورورد» في الفترة بين 6-4 أكتوبر في مدينة جميرا بدبي.

وكما في المواسم الثلاثة الماضية، يشارك بالموسم الرابع من «فاشن فورورد» نخبة من مصمِّمي الأزياء المخضرمين والواعدين من أنحاء المنطقة، وسيعرض المصمِّمون المشاركون أحدث تصاميم الأزياء الراقية، والأزياء الجاهزة، والإكسسوارات للنساء والرجال.

وإن كان لديكم الموهبة المطلوب بإمكانك بدء التسجيل من تاريخ 24 حزيران الحالي، وزيارة موقع : FashionForward.ae للمزيد من التفاصيل.