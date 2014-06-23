أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نيابة المنيا تقرر حبس عاطل 15 يومًا لتحرشه بطفلة‎

Google+ Print
نيابة المنيا تقرر حبس عاطل 15 يومًا لتحرشه بطفلة‎ نيابة المنيا تقرر حبس عاطل 15 يومًا لتحرشه بطفلة‎

أرشيفية

قررت نيابة بندر المنيا برئاسة المحمدي سنوسي مدير النيابه حبس عاطل 15 يوم لتحرشه بطفله.

وكان اللواء أسامه متولي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بورود بلاغ تحرش من أحد الأهالي بقيامهم بالإمساك بعاطل طارد طفلة بالطريق من أجل التحرش بها وعلى الفور انتقل النقيبان احمد كساب واحمد مختار معاوني مباحث بندر المنيا، لفحص البلاغ حيث تبين قيام “ا.ع” 22 سنه عاطل بملاحقته طفله تدعى “ن.ج” 11 سنة أثناء عودتها للمنزل بغرض التحرش بها، من أجل منفعه جنسية ولكن الأهالي تمكنوا من الإمساك به لحين حضور أجهزة الأمن التي اصطحبته لقسم شرطة المنيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا