نيابة المنيا تقرر حبس عاطل 15 يومًا لتحرشه بطفلة‎

قررت نيابة بندر المنيا برئاسة المحمدي سنوسي مدير النيابه حبس عاطل 15 يوم لتحرشه بطفله.

وكان اللواء أسامه متولي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بورود بلاغ تحرش من أحد الأهالي بقيامهم بالإمساك بعاطل طارد طفلة بالطريق من أجل التحرش بها وعلى الفور انتقل النقيبان احمد كساب واحمد مختار معاوني مباحث بندر المنيا، لفحص البلاغ حيث تبين قيام “ا.ع” 22 سنه عاطل بملاحقته طفله تدعى “ن.ج” 11 سنة أثناء عودتها للمنزل بغرض التحرش بها، من أجل منفعه جنسية ولكن الأهالي تمكنوا من الإمساك به لحين حضور أجهزة الأمن التي اصطحبته لقسم شرطة المنيا.