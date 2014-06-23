«صديق العمر» على قناة ONTV في رمضان

تذيع قناة ONTV مسلسل «صديق العمر» بطولة جمال سليمان وباسم سمرة ، خلال شهر رمضان الكريم، المسلسل يرصد علاقة الصداقة بين كل من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير الراحل عبد الحكيم عامر والعلاقة القوية بينهما عقب ثورة 1952 ، وتطورات تلك العلاقة على مدى الوقت ويف انكسرت العلاقة بينهما بعد زواج المشير من الفنانة برلنتي عبد الحميد التي تؤدي دورها الفنانة التونسية درة، ثم بعد ذلك تحطم تلك العلاقة بعد نكسة 1967.

ويأتي ذلك لتناول قناة ONTV تلك الحقبة الهامة في تاريخ مصر خلال فقرة في برنامج «رمضان بلدنا» الذي يعرض على شاشاتها.