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وزير الموارد المائية يدعو للتوسع في استخدام مياه الصرف المعالجة لسد العجز

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وزير الموارد المائية يدعو للتوسع في استخدام مياه الصرف المعالجة لسد العجز وزير الموارد المائية يدعو للتوسع في استخدام مياه الصرف المعالجة لسد العجز

حسام المغازي وزير الرى

دعا الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إلى التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المعالجة ، وذلك كبديل لسد العجز في الموارد المائية ومياه الرى ، وشدد على أهمية حسم مشاكل المزارعين والمنتفعين والتفاعل معهم، ومواجهة الصعوبات التى تقف دون وصول المياه إليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم بمديرى العموم للوجه البحرى ، وذلك لمناقشة سبل تطوير منظومة العمل بالإدارات العامه التابعة للوزارة ، والمضي قدما في تنفيذ المشروعات الحيوية في ضوء البرامج والخطط الراهنة.

وأوضح الوزير أنه سيتم إنشاء إدارة مركزية للتفتيش الفنى تضم إدارتين عامة واحدة للوجه القبلى والأخرى للوجه البحرى ، لضمان ضبط جودة الأعمال الإنشائية وتنفيذها طبقاً للمواصفات ، مشيراً إلى أنه سيتم إستحداث منصب مساعد للوزير لشئون الجامعات ليكون حلقة وصل بين الجانب البحثى المتمثل فى الجامعات والجانب التطبيقى بالوزارة بهدف خلق أرضية من التعاون والتقارب بين العمل الأكاديمي والأنشطة الميدانية على أرض الواقع والتى تمكن الوزارة من تطوير أداءها فى إدارة المياه.

وأشار مغاز ي،إلى أن الوزارة سوف تبذل قصارى جهدها من أجل الحفاظ على كرامة العاملين بها وضمان قيامهم بتنفيذ مهام وظائفهم فى بيئة ملائمة ومواتية.

وتم خلال الاجتماع بحث تعديل قانون رقم 12 لسنة 1984 وبنوده المتعلقة بغرامات الإزالات ليتوائم مع المستجدات التى طرأت على التعديات فى الفترة الأخيرة، واقتصار إنتداب السادة العاملين بالوزارة إلى الرى المصرى بالسودان إلى عام واحد فقط حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن.

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