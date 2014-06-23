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اغتيال مرشح لانتخابات مجلس النواب الليبي من قبل مسلحين مجهولين

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اغتيال مرشح لانتخابات مجلس النواب الليبي من قبل مسلحين مجهولين اغتيال مرشح لانتخابات مجلس النواب الليبي من قبل مسلحين مجهولين

جثة – أرشيفية

اغتال مسلحون اليوم الإثنين محمد بدي، المرشح لانتخابات مجلس النواب الليبي، عن دائرة سبها وادي الشاطىء.

وذكر مصدر أمني ليبي اليوم، أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة، استهدفوا محمد بدي المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة سبها وادى الشاطئ، بإطلاق وابل من الرصاص عليه، ما أدى إلى مقتله في الحال، ولاذت السيارة بالفرار.

وأضاف المصدر أن بدي ينتمي إلى قبيلة التبو، ولم تتضح حتى الآن دوافع عملية الاغتيال.

يشار إلى أن عمليات الاقتراع لانتخابات مجلس النواب ستنطلق بعد غد الأربعاء داخل ليبيا، وذلك بعد انتهاء التصويت لليبيين المقيمين بالخارج في 13 دولة أمس الأحد.

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