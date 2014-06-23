منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد نقل كامل الترسانة السورية إلى خارج البلاد

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الانتهاء من نقل الترسانة السورية كاملة إلى خارج البلاد ، اليوم الاثنين، بعد أن نقلت آخر شحنة كيماوية تقدر ب 100 طن.

وقال المدير العام للمنظمة أحمد أوزومكو – في مؤتمر صحفي في لاهاي نقلته صحيفة (هافينجتون بوست) الأمريكية على موقعها الألكتروني اليوم الاثنين – إنه تم تحميل الثمانية في المئة النهائيين من المخزون الكيماوي السوري المقدر بـ 1.300 طن على السفن في ميناء اللاذقية السوري.

وكانت الحكومة السورية قد وافقت على تسليم ترسانتها من الأسلحة الكيميائية الخريف الماضي ، حينما هددتها الولايات المتحدة بشن هجمات بالصواريخ عقابا لها جراء هجمات الجيش السوري على الثوار.