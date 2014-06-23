وزير الري: محلب يفتتح مشروع تطوير واجهة كورنيش النيل بالوراق 30 يونيو الجاري

أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، افتتاح مشروع تطويرواجهة كورنيش النيل بالوراق في 30 يونيو الجاري ضمن احتفالات الثورة الثانية ، ومن المقررأن يقوم رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بافتتاحه كأول مشروع قومي يتم افتتاحه في الحكومة الحالية.

وقال مغازي – خلال جولة مفاجئة قام بها اليوم الأثنين لموقع المشروع- إنه تم حتي الآن الانتهاء من المرحلة الأولي والتي تمثل ٦٥٪ من إجمالي الأعمال الإنشائية وإزالة أكثر من ١٢٠ألف متر مكعب من الحشائش والطمي ، مطالبا من الشركة المنفذة سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء لتسليم المشروع بالكامل في أقرب وقت.

وأشار إلى أن هذا المشروع يتيح الفرصة للمواطنين للاستمتاع بكورنيش النيل مباشرة، وليكون واجهة حضارية ومتنزها عاما يستفيد منه حوالي مليونا مواطن من البسطاء ، موضحا أن المشروع تكلف ٢٠ مليون جنيه وأقيم علي مساحة ٩ أفدنة وتصميمه طبقا للمواصفات البيئية العالمية بما يمثل هدية حقيقية للشعب المصري بكافة طبقاته ، فضلا عن فوائده المتعددة لتهذيب وحماية المجري الملاحي النهري.

وكشف مغازي أنه تم وضع مخطط لتطويرواجهات النيل يشمل تطوير 4 مناطق جديدة بالقاهرة الكبري، وكان اختيار منطقة وراق الحضر كمنطقة ريادية للبدء في تنفيذ المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء علي الارتقاء بواجهات المدن و إتاحة متنزهات عامة، حيث تم الاقتراح بتطوير 4 مناطق داخل القاهرة الكبرى ، مشيراً إلى أن المواقع التى سيتم عليها المشروع تشمل مناطق أسفل كوبري روض الفرج بالجانب الشرقي، ومقدمة جزيرة الوراق، ومنطقة بلدة طناش بالوراق.

وأوضح أن الهدف من هذه المشروعات هو الحفاظ علي الجزر لصالح المنفعة العامة ومواجهة مشكلة النحر التي تتعرض لها ضفاف النيل وفي نفس الوقت يحد من التعديات بما يمنع حدوثها، لافتا إلي أنه في إطار المنفعة العامة وطبقا لما تحدده مصلحة المواطنين سيتم تسليم الواجهات بعد الانتهاء من الانشاءات و تشجير المتنزهات للمحافظة أو تتم إدارتها من قبل وزارة الري.

وشدد مغازى على أن أية منطقة بها نحرعلى طول نهر النيل من أسوان إلى الإسكندرية سيتم معالجتها بعمل ممشى لها لحمايتها، مشيرا إلي أن الري أجرت مناقشات واسعة مع الصيادين لرفع مطالبهم المشروعة والعمل علي تفادي أي أضرار قبل البدء في العمل.

وقال إن هناك توافقا حول أهمية مشروع الواجهات لهم و للمصلحة العليا للوطن ، منوها بأنه تم تعديل التصميمات أكثر من مرة بناء على رغبتهم .