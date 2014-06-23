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مركز الحياة يتهم مسئولا بالتورط في التعدي على الأراضي الزراعية بالمنيا

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مركز الحياة يتهم مسئولا بالتورط في التعدي على الأراضي الزراعية بالمنيا مركز الحياة يتهم مسئولا بالتورط في التعدي على الأراضي الزراعية بالمنيا

اتهم مركز الحياة لحقوق الانسان بالمنيا، مسئول بمجلس المدينة بالتورط في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وقال ياسر التركى مدير المركز “في بيان له”، في الوقت الذي دعت إليه حكومة محلب بناءًاعلى تعليمات مشدددة من الرئيس عبد الفتاح بحماية الأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، نجد تعدي مسئول مهم بمجلس المدينة والمحافظة على أكثر الأراضى الزراعية خصوبة وبيعها كأرض للبناء.

وطالب التركي رئيس الجمهورية بالتحقيق مع اللواء صلاح زيادة محافظ الإقليم ورئيس مجلس مدينه المنيا ونوابه في تلك الواقعة وكشف الفساد في المحليات وتعدي مسئولين بالتعاون مع سماسرة الأراضي على أرض زراعية.

وأضاف البيان أن المركزأرسل إنذارًا على يد محضر بتاريخ 24 من فبراير الماضي إلى 5 جهات تنفيذية بالمنيا اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، بصفته، ومأمور مركز شرطة المنيا، ومدير حماية النيل، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بإزالة التعديات على أملاك الدولة وحماية النيل، الكائنة بمجلس قروي بني محمد سلطان وبقرية الأبعدية التابعة لمركز المنيا، ضد شخص يدعى “أ.ب”، والذي تعدى بالبناء على أرض ملك الدولة ما يعادل 21 قيراطًا، وقامت الجهات التنفيذية بتحرير محاضر إزالة وإيقاف أعمال ولم يحرك ساكنًا.

كما ورد بالإنذار المرسل للجهات المعنية، ورغم مذكرة الإدارة الهندسية لمركز ومدينة المنيا التي حملت رقم 718 في 8/12/2009، إلا أن المتعدي بالبناء لم يقم بإزالة الأعمال، على الرغم أن هذه المساحات ملك للدولة.

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