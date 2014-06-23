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بالصور .. محافظ الوادي الجديد يتفقد إزالة الإشغالات بالمحافظة‎

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بالصور .. محافظ الوادي الجديد يتفقد إزالة الإشغالات بالمحافظة‎ بالصور .. محافظ الوادي الجديد يتفقد إزالة الإشغالات بالمحافظة‎

قام صباح اليوم اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد يرافقه اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات الموجودة بميادين المحافظة العامة، وأمام المديريات وأرصفة الشوارع بمدينه الخارجة، والتي صدر لها قرارات إزالة.

وشدد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد على ضرورة استكمال حملات الإزالة والتعديات بصفه مستمرة ويومية، وذلك في إطار اهتمام سيادته بالشكل العام للمحافظة ونظافة البيئة والقضاء على ظاهرة إشغالات الطريق أمام المواطنين، وحفاظًا على حقوق المواطنين والدولة، استمرارًا لعوده هيبة الدولة وإعادة إحكام السيطرة على أراضيها وخلال جولات مستمرة على مدار الأسبوعين الماضيين والتي أسفرت حتى الآن على إزالة ما يقرب من 1000 حالة تعدي على أرض الدولة.

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