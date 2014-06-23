ضبط 112 مخالفة خلال حملة لشرطة السياحة والآثار بمحافظتي الأقصر وأسوان‎

تمكنت شرطة السياحة والآثار بمحافظتي الأقصر وأسوان من ضبط 112 مخالفة خلال حملة أمنية شنتها على الشركات السياحية والفنادق العائمة والثابتة والمناطق الأثرية والسياحية، بناءًا على تعليمات اللواء ممتاز فتحي مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة والآثار، وإشراف اللواء كمال القلاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار.

وقال العميد حسني حسين، مفتش مباحث السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد، أن الحملة أسفرت عن ضبط 3 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص و 24 مخالفات فنادق، و 24 مخالفة عدم اكتمال طاقم ملاحي بالفنادق العائمة، وضبط 6 مخالفات إرشاد سياحي بدون ترخيص، وضبط 45 بائع عاديات سياحية متجول بالمناطق الأثرية، و تحرير 3 محاضر خمور غير مسددة للرسوم الجمركية، وضبط 3 مخالفات تنظيم رحلات سياحية بدون ترخيص، و 4 مخالفات قائدي سيارات سياحية.