أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

السجن لسبعة أدينوا بالانتماء لـ«القاعدة» في الإمارات

Google+ Print

أصدرت محكمة إماراتية، الاثنين، حكما بسجن 7 أشخاص بتهمة الانتماء لتنظيم «القاعدة» وتقديم المساعدة لمتشددين في سوريا بعد أكثر من عام على اعتقالهم بشبهة التخطيط لشن هجمات على الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي برأت اثنين آخرين في القضية ذاتها، مشيرة إلى أن المتهمين ينتمون لجنسيات عربية وليسوا من الإمارات.

ووجهت للمتهمين التسعة في هذه المحاكمة تهم دعم «جبهة النصرة» التي تقاتل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت الوكالة أن من بين التهم الأخرى تشكيل خلية للقاعدة في الإمارات ووجهت لاثنين منهم تهمة إنشاء مواقع تهدف للترويج لفكر «القاعدة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية