السجن لسبعة أدينوا بالانتماء لـ«القاعدة» في الإمارات

أصدرت محكمة إماراتية، الاثنين، حكما بسجن 7 أشخاص بتهمة الانتماء لتنظيم «القاعدة» وتقديم المساعدة لمتشددين في سوريا بعد أكثر من عام على اعتقالهم بشبهة التخطيط لشن هجمات على الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي برأت اثنين آخرين في القضية ذاتها، مشيرة إلى أن المتهمين ينتمون لجنسيات عربية وليسوا من الإمارات.

ووجهت للمتهمين التسعة في هذه المحاكمة تهم دعم «جبهة النصرة» التي تقاتل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت الوكالة أن من بين التهم الأخرى تشكيل خلية للقاعدة في الإمارات ووجهت لاثنين منهم تهمة إنشاء مواقع تهدف للترويج لفكر «القاعدة».