أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مجلس علماء السنة في باكستان: العمليات العسكرية ضد «طالبان» «جهاد»

Google+ Print

أعلن مجلس علماء السنة في باكستان، في بيان الإثنين، أن العمليات العسكرية التي بدأها الجيش ضد حركة «طالبان» في منطقة القبائل بشمال وزيرستان هي «جهاد حسب القوانين الإسلامية».

وجاء البيان عقب اجتماع أكثر من 100 رجل دين، هم أعضاء بمجلس علماء الدين السنة، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وذكر البيان أنهم استندوا في الفتوى إلى آية من سورة المائدة تحث على «الجهاد ضد الذين يريدون القضاء على مجتمع مستقر في دولة إسلامية».

وأشار المجلس إلى إمكانية شن حربا على «العصاة الذين يهاجمون المدارس والمستشفيات ويقتلون الناس الأبرياء»، وضرورة تقديم الشعب الدعم للجيش.

ويحمل بيان الفتوى تواقيع عدد من علماء الدين في باكستان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي