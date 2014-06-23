مجلس علماء السنة في باكستان: العمليات العسكرية ضد «طالبان» «جهاد»

أعلن مجلس علماء السنة في باكستان، في بيان الإثنين، أن العمليات العسكرية التي بدأها الجيش ضد حركة «طالبان» في منطقة القبائل بشمال وزيرستان هي «جهاد حسب القوانين الإسلامية».

وجاء البيان عقب اجتماع أكثر من 100 رجل دين، هم أعضاء بمجلس علماء الدين السنة، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وذكر البيان أنهم استندوا في الفتوى إلى آية من سورة المائدة تحث على «الجهاد ضد الذين يريدون القضاء على مجتمع مستقر في دولة إسلامية».

وأشار المجلس إلى إمكانية شن الحكومة حربا على «العصاة الذين يهاجمون المدارس والمستشفيات ويقتلون الناس الأبرياء»، وضرورة تقديم الشعب الدعم للجيش.

ويحمل بيان الفتوى تواقيع عدد من علماء الدين في باكستان.