مورينيو: سأذهب إلى لندن

أفصح جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد عن وجهته المقبلة والتي ستكون إلى لندن عقب الإعلان عن إنهاء ارتباطه بالملكي الصيف المقبل.

وأعلن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في مؤتمر استثنائي عن إنهاء ارتباط مورينيو بالملكي، فيما ربطت تقارير إسبانية وإنجليزية أن تشيلسي سيكون وجهة مورينيو المقبلة.

وأثناء مشاهدة مورينيو لمباراة لنجله في نادي كانيلاس، سأله أحد الحضور بحسب تقارير إسبانية كان رد الاستثنائي: "سأذهب إلى لندن، المكان الذي يريدونني الناس فيه".

وأضاف مورينيو لصاحب السؤال "افتح أي جريدة، سترى وتتأكد أنني غير مرغوب في هنا".

وفي ختام الحوار القصير مع مورينيو كان تعليقه على كارلو أنشيلوتي قائلا: "كارلو رجل مميز". وكررها مرة ثانية.

وتشير التكهنات أن كارلو أنشلوتي المدير الفني لباريس سان جيرمان سيكون خليفة مورينيو في ريال مدريد والذي بدوره سيخلف رافييل بنيتيث في تشيلسي.

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