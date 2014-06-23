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ميدو: واثق من الفوز على الأهلي

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ميدو: واثق من الفوز على الأهلي ميدو: واثق من الفوز على الأهلي

يثق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك في تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة القمة التي تجمع الفريقين يوم السبت المقبل في افتتاح الدورة الرباعية.

وقال ميدو في تصريحات لقناة "CBC TWO": "أثق إن إمكانيات لاعبي الزمالك تؤهلنا للفوز بالمباراة، أو على الأقل الخروج بنتيجة إيجابية".

وأضاف المدير الفني الشاب "حصد نقاط القمة أمر هام للغاية، ونبهت اللاعبين بذلك، لأنه يعني قطع نصف المشوار نحو الفوز ببطولة الدوري".

يُذكر أن الزمالك تأهل للدورة الرباعية كوصيف للمجموعة الثانية، بفارق المواجهات المباشرة لصالح بتروجت الذي يفتتح مشواره في الدورة الرباعية باللعب مع سموحة.

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