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اعتقال إيرانيين لتشجعيهما منتخب بلادهما بالرقص والغناء

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اعتقال إيرانيين لتشجعيهما منتخب بلادهما بالرقص والغناء اعتقال إيرانيين لتشجعيهما منتخب بلادهما بالرقص والغناء

إيران – أرشيفية

اعتقلت الشرطة الإيرانية شخصين بعد أن ظهرا في مقطع تم بثه على الإنترنت يظهر فيه بعض الشباب وهم يغنون ويرقصون أثناء تشجيعهما لمنتخب بلادهم المشارك في نهائيات بطولة كأس العالم المقامة بالبرازيل.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن رئيس الشرطة الكولونيل رحمة الله طاهري قوله إن مقطع الفيديو تم إنتاجه وبثه من قبل فرقة “عجم” المتمركزة في لندن، وهو يظهر لقطات أخذت لمشجعين إيرانيين في الداخل والخارج.

وأضاف أن هذين الشخصين ظهرا في لقطة تضمنها الفيديو أخذت من مدينة “شهرود” الإيرانية.

ويظهر العديد من الشباب والفتيات غير المحجبات وهم يغنون ويرقصون تأييدا للمنتخب الإيراني، إلا أن طاهري وصف هذا الفيديو بأنه “مبتذل” وناشد الشباب عدم المشاركة في مثل هذه النشاطات.

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