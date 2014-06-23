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نتنياهو: سنضرب الجيش السوري بقوة.. وسنتخذ مزيدا من الخطوات ضد حماس

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نتنياهو: سنضرب الجيش السوري بقوة.. وسنتخذ مزيدا من الخطوات ضد حماس نتنياهو: سنضرب الجيش السوري بقوة.. وسنتخذ مزيدا من الخطوات ضد حماس

نتنياهو

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعداء إسرائيل في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، اليوم الاثنين ، قائلاً “إن إسرائيل سترد الضربة لأي من يحاول الإساءة إلى الدولة اليهودية”.

وأضاف نتنياهو – في كلمة خلال اجتماع عقده حزب (الليكود بيتِنوا) في الكنيست نقلتها صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية – إن الغارات الجوية للجيش الاسرائيلي في سوريا ، جاءت ردا على الهجوم الصاروخي القاتل الذي تسبب في مقتل الشاب محمد كاراكا.

وتابع ” اننا أظهرنا قوة بين عشية وضحاها تجاه الجيش السوري الذي اتخذ إجراءات ضدنا ، وإذا كانت هناك حاجة ، سوف نستخدم المزيد من القوة ، وسنواصل اتخاذ إجراءات قوية ضد كل من يسيء لنا أو يحاول إلحاق الأذى بنا “.

وفي سياق آخر ، أشاد نتنياهو بجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل (الشاباك) والشرطة وقوات الجيش الإسرائيلي ، بشأن إلقاء القبض على قاتل نائب لواء الشرطة باروخ مزراحي.

وأمر نتنياهو بهدم منزل قاتل مزراحي – العضو في حركة حماس والمفرج عنه في صفقة جلعاد شاليط – وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي باتخاذ المزيد من الخطوات ضد حماس ، بما في ذلك المزيد من الاعتقالات وهدم المنازل.

وأشار رئيس حزب “الليكود بيتِنوا” إلى أنه قد اتخذ خطوات ضد الأسري الفلسطينيين – الذين وصفهم بالإرهابيين – في السجون الإسرائيلية ، حيث أنه خفض ساعات الزيارة لهم إلى الحد الأدنى المطلوب من قبل الاتفاقيات الدولية ، وأضاف أنه سيتم تقليل استخدام الهاتف الخليوي للسجناء ، ولن يسمح لهم بمشاهدة مبارايات كأس العالم.

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