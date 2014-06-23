بالصور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يدعو للتبرع لصالح المستشفى الجامعي

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة الدكتور ماجد عبد التواب القمري رئيس الجامعة، حيث وافق المجلس على إنشاء متحف بجامعة كفر الشيخ لتوضيح تاريخ ومراحل إنشاء الجامعة يضم مقتنيات الجامعة من تحف وآثار، وسوف يتم إنشاؤه بإدارة الجامعة ليكون مزارًا للجميع.

وقام رئيس الجامعة بتقديم التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والنواب والطلاب بانتهاء العام الدراسي متمنيًا للجميع التوفيق وللجامعة مزيداً من التقدم والرقي وأيضًا قدم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقدم مجلس الجامعة الشكر لكلية الهندسة على تبرعها لصالح المستشفى الجامعي، ودعا الجميع للتكاتف لدعم التبرع لصالح المستشفى حيث طالب بتشكيل مجموعات عمل لتشجيع التبرع لصالح المستشفى الجامعي بالجامعة وصرح بأنه يتم عقد اجتماع تنسيق للشركات القائمة على تنفيذ البنود المختلفة بمستشفى الجامعة كل أسبوع لاختصار زمن إنجاز البنود المختلفة وحل المشاكل المتداخلة بين الشركات المختلفة.

كما طالب القمري بإعداد خطة إستراتيجية لتطوير البحث العلمي بالجامعة تحت إشراف الأستاذ الدكتور السيد حجازي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وكذلك إعداد خطة لدراسة كيفية زيادة الموارد الذاتية بالجامعة على أن يتم ذلك تحت إشراف لجنة مشكله من كلًا من الأستاذ الدكتورعمرو بلتاجي عميد كلية العلوم والأستاذة الدكتورة مهجة عبدالعزيزعميد كلية التمريض والأستاذ الدكتور رضا صالح عميد كلية التجارة.

وطلب القمري من عمداء الكليات تشجيع الطلاب الوافدين للجامعة بزيادة الدعاية والإعلان عن الجامعة وخدماتها بسفارات بلادهم لنقل صورة الأمن والأمان والإمكانيات التعليمية والبحثية بكليات الجامعة والعمل على توطيد العلاقات بين جامعة كفر الشيخ والجامعات الماليزية من خلال تشجيع الوافدين من الطلبة الماليزيين وخاصة من القطاع الطبي على أن يتم ذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور نبيل محيي عميد كلية الصيدلة والأستاذ الدكتور محمود نعمة الله عميد كلية الهندسة، والأستاذة الدكتورة مهجة عبد العزيز عميد التمريض والأستاذة الدكتورة أمل فوزي عميد العلاج الطبيعي.