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صناع الحياة بالمنوفية تعقد مؤتمرها الأول للعمل التطوعي والجمعيات الأهلية

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صناع الحياة بالمنوفية تعقد مؤتمرها الأول للعمل التطوعي والجمعيات الأهلية صناع الحياة بالمنوفية تعقد مؤتمرها الأول للعمل التطوعي والجمعيات الأهلية

تنظم جمعية صناع الحياة بمحافظة المنوفية، صباح الخميس، مؤتمرها الأول للعمل التطوعي والجمعيات الأهلية ” تلاقي” تحت رعاية الدكتور أحمد فوزي محافظ المنوفية والدكتور صبحي غنيم رئيس جامعة المنوفية.

وقالت سلمى رأفت مدير العلاقات العامة بالجمعية أن المؤتمر يضم عددا كبيرا من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على مستوى المحافظة وذلك فى أكبر تجمع للمرة الأولى للجمعيات الأهلية.

وأضافت أن المؤتمر يهدف إلى وجود نقاط تواصل بين المسئولين والتنفيذين بالمحافظة والجمعيات الأهلية وتقديم سبل التعاون والدعم التنموي للنهوض بالمجتمع.

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