تعرّفوا على نساء خطفن أهمّ نجوم كأس العالم

خلال هذا الشهر الذي يتضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2014، من الطبيعي أن تكون أنظار الملايين موجهة إلى أهمّ وأبرز نجوم الفيفا الذين يصنعون هذا الحدث العالمي. قد يتصفّح الكثير من عشّاق هذه اللعبة تاريخ اللاعبين الفنّي والرياضي، وعدد الأهداف التي حققّوها حتى الآن ـ ربّما ـ لكن القليل من أولئك يغوصون في حياة اللاعبين الخاصّة والعاطفيّة. وهذه لائحة بأهمّ وألمع نجوم كرة القدم العالميين، والنساء المثيرات اللواتي استطعن خطف قلوبهم.

Shakira & Gerard Pique: النجمة الكولومبيّة Shakira، التي إحتلّت المرتبة الـ 38 في لائحة النساء الأكثر إثارة وجاذبيّة، ارتبطت في عام 2000 بالمحامي الأرجنتيني Antonio de la Rua، وأكدّت في الـ 2009 أنّ علاقتهما تسير بشكل مثالي كأيّ ثنائي متزوّج بشكل رسمي. في الـ 2011 فاجأت Shakira جمهورها حين أعلنت انتهاء هذه العلاقة بعد 11 سنة، من دون ذكر الأسباب الجوهريّة.

Shakira تعيش حاليّاً قصّة حبّ مثاليّة مع نجم كرة القدم الإسباني Gerard Pique، الذي تعرّفت إليه سنة 2010، حين ظهر في كليب أغنية Waka Waka الخاصّة بكأس العالم.

ارتبط الثنائي علناً في آذار 2011. وفي أيلول من العام التالي، نشرت Shakira خبر حملها بطفلها الأول من حبيبها. Milan Gerard Pique يبلغ من العمر حاليّاً سنة و 6 أشهر تقريباً، وهو من أكثر أطفال المشاهير دلالاً، كما أنه أطلق أغنية المونديال لهذا العام.

Irina Shayk & Cristiano Ronaldo: عارضة الأزياء الروسيّة Shayk خرجت إلى الأضواء في عام 2007، حين تمّ اختيارها لتكون الوجه الإعلامي لماركة Intimissimi العالميّة. ومنذ ذلك الوقت، تخضع Irina لجلسات تصوير عديدة لصالح مختلف المجلات، كما تشارك في مختلف المناسبات الاجتماعيّة الخاصّة بالجمال والموضة.



في عام 2010، شاركت العارضة المثيرة Irina Shayk في حملات Armani Exchange، وتعرفّت هناك إلى نجم كرة القدم البرتغالي Cristiano Ronaldo الذي تعيش معه حتى الآن علاقة عاطفيّة ناجحة بكلّ المقاييس، كما أنهمّا الأكثر إنسجاماً في عالم كرة القدم.

Antonella Roccuzzo & Lionel Messi: النجم الأرجنتيني الجماهيري Messi و Roccuzzo يعرفان بعضهما منذ الطفولة. لكنّ صداقتهما تحوّلت في عام 2008 إلى علاقة حبّ قويّة، أثمرت طفلهما الأوّل Thiago في 2 تشرين الثاني 2012.

وقد احتفل Messi الأربعاء الماضي بعيد ميلاد حبيبته Antonella، التي بلغت عامها الـ 26.

Mandy Capristo & Mesut Ozil: الفنّانة والكاتبة والعارضة الألمانية Mandy ارتبطت بلاعب كرة القدم الألماني Mesut Ozil في الـ 2013.

تحرص Capristo بشكل دائم على مساندة حبيبها ودعمه لتقديم أفضل ما لديه، وهذا ما فعلته قبل انطلاق فعاليّات كأس العالم لعام 2014.

وقالت المغنيّة العالميّة Mandy البالغة من العمر 23 عاماً، إن علاقتها مع Ozil رائعة وهادئة، بالرغم من الضغوطات التي يتعرضّان لها بسبب الأضواء والشهرة.

Lena Gercke & Sami Khedira: عارضة الأزياء الألمانيّة Lena فازت بالدورة الأولى من برنامج تلفزيون الواقع Germany's Next Topmodel، وشاركت بعد ذلك في الكثير من الحملات الإعلانية المطبوعة التي أطلقتها أهمّ الماركات العالميّة مثل H&M، Geox وغيرها...

في عام 2012، شاركت Gercke في فعاليّات أسبوع الموضة في نيويورك، وهو الحدث الأهمّ الذي ينتظره الملايين سنويّاً.

عاشت Lena Gercke في السابق علاقة عاطفيّة مع Jay Khan نجم فرقة US5، وأقامت معه في برلين، لكنها انفصلت عنه في عام 2009.

في عام 2011، أعلنت العارضة Gercke ارتباطها بنجم كرة القدم الألماني Sami Khedira، وهي الآن تعيش بين برلين ونيويورك، لكنّها تقضي معظم وقتها في مدريد بإسبانيا من أجل البقاء إلى جانب حبيبها.

شبيه ميسي أردني الجنسية

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"