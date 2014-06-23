ما هو رأي نجوم مسلسل "كلام على ورق" بأداء هيفا وهبي كممثلة؟

حاورت مقدمة البرامج اللبنانية كارين سلامة على شاشة المستقبل نجوم مسلسل "كلام على ورق"، داخل موقع التّصوير، حيث تحدّثت إليهم عن أدوارهم في العمل، واطّلعت منهم على آرائهم بأداء الفنّانة اللبنانية هيفا وهبي كممثلة، خصوصاً في دورها التلفزيوني للمرّة الأولى.

وقد أجمع فريق العمل على أنّ المسلسل يختلف عن باقي الأعمال الدرامية، وأشادوا باحتراف ودقّة المخرج محمد سامي، مؤكّدين أنّ ما يُميّز سامي هو التواصل والحوار الذي يُقيمه مع الممثل من أجل تقديم الدّور بأفضل صورة ممكنة.

الممثل اللبناني عمّار شلق

يجسّد شلق في المسلسل شخصية "نمر". وقد أوضح أنّ هذه الشّخصية جعلته يتحدّى نفسه في أدائها. وهو يعتبرها من أجمل الشّخصيات التّي جسّدها في مشواره الفنّي، إنّ لم تكن الأجمل.

وعن رأيه بأداء هيفا، قال الممثل اللبناني إنّها محترفة في عملها، وهي مسؤولة جداً، وكانت حريصة دائماً على أداء دورها بأفضل صورة، وأضاف: "هيفا قبل "كلام على ورق" شيء، وبعد "كلام على ورق" شيء ثانٍ"، وأكّد أنّ دورها صعب وستُفاجىء الجميع.



الممثل المصري ماجد المصري

يجسّد ماجد المصري في العمل شخصية "ناصر الطّيار"، الذي يملك فلسفة خاصّة به، ولديه كاريزما، ويعيش في دنيا مختلفة جداً، لكنه يملك قلباً كبيراً.

وكان الممثل المصري سعيد جداً بأداء هيفا، حيث مثّل معها أقوى المشاهد، وكان يرى أمامه إنسانة قويّة، مشيراً إلى أنّه سمع الكثيرمن تعليقات النّاس التّي تقول إنّ هيفا ليست ممثلة، ولكنه يقول لهم: "هتشوفو"، ويقصد أنّ الناس سيرون أداء هيفا المميّز.

الممثل المصري أحمدالسعدني

يلعب أحمد السعدني دور "حمزة قصير"، وهو كاتب روايات وإنسان رومانسي، برغم حظّه العاثر. وهو يعيش في منزل، داخل الطبيعة، بعيداً عن النّاس والزحمة.

وعبّر الممثل عن صدمته بأداء هيفا، إذ وجد أنّ روحها خفيفة، وكان سعيداً بالعمل معها، في وقت وجّه كلامه إلى الناس، وقال لهم إنّهم سيرون مشاهد جميلة.

الممثل اللبناني رودني حداد

"مازن" هو الشّخصية التّي يجسّدها حداد في مسلسل "كلام على ورق". وتحدّث رودني عن ممثلة في شخصيّة هيفا، كما وجد أنّ لديها مستوى عالياً من الالتزام.

الممثل المصري أحمد زاهر

قال أحمد زاهر إنّه يجسّد في المسلسل شخصيّة إنسان "قتّال قتلى"، معبّراً عن ارتياحه الشديد في العمل مع المخرج محمد سامي، مؤكّداً أنّ هدف كلّ فريق العمل كان الوصول إلى نتيجة تُرضي الجميع.

المخرج محمد سامي

اعتبر محمد سامي أنّ "كلام على ورق" هو تحدٍ جديد له، ويعدّ العمل الرابع له. وهو يعتبر أنّ العمل أفضل مسلسل قام به، لأنّ كلّ عناصر العمل الجيّدة كانت متوفّرة من ممثلين وإنتاج...، بالإضافة إلى الخبرة التّي أصبح يملكها من أعماله السّابقة وسخّرها في هذا العمل.

وقال سامي إنّ هيفا "قمر"، مضيفاً أنّ هناك صداقة قوية وقديمة تجمعه بها، وهو يرى فيها إنسانة عميقة غير سطحية، كما أنّه يُراهن على هيفا في رمضان هذا العام، مشدّداً على أنّ جمهورها ومَن هُم من غير جمهورها سيفرحون بها.

المنتج عاطف كمال

قال منتج العمل إنّه لم يبخل أبداً على العمل، ووضع كلّ المصاريف اللازمة لإنتاجه وإخراجه للناس بأفضل حلّة.

وقد أثنى المنتج على إرادة هيفا، وقال إنّها صوّرت مشاهد في الثلج، وكانت تبكي من البرد، من دون أنّ تجعل أيّ شخص يُلاحظ ذلك.

ماذا قالت هيفا عن دورها وعن المسلسل؟

تجسّد هيفا شخصية "حبيبة بيطار"في المسلسل، وهي مصمّمة أزياء؛ لذلك هي ترتدي ملابس غريبة أحياناً، وتعيش قصص حبّ مع ثلاثة رجال، تتعرّف إليهم خلال أحداث المسلسل. وقالت هيفا إنّ الناس تعتقد بأنّ المسلسل بوليسي، ولكنها أكدّت أنّ المسلسل يحمل الكثير من المشاعر والعواطف وقصص الحبّ.

وأشارت هيفا إلى أنّ ما جذبها إلى المشاركة في هذا المسلسل هو ثقتها الكبيرة بالمخرج محمد سامي، لأنّهما يرتبطان بعلاقة صداقة قوية، بالإضافة إلى إعجابها بقصّة حبيبة.

وعن رأيها بأدائها الشخصيّ، قالت النّجمة اللبنانية إنّها تفاجأت بنفسها، وأثنت على إدارة محمد سامي الجّيدة التي وضعتها في المكان الصحيح، مشيرة إلى أنّها كانت طوال فترة التّصوير تركّز على شخصية حبيبة، لدرجة أنّها حاولت أنّ تنعزل عن العالم الخارجي لتبقى في جوّ الشخصيّة التّي تراها شخصية غريبة وجريئة. وكشفت وهبي عن أنّ حبيبة عندما تغضب تنتقم من الأشخاص بروح باردة، لا بعصبيّة، معتبرة أنّها لا تقدّر عواقب قرارتها.



وعن وجود قواسم مشتركة بين شخصيّة هيفا وحبيبة، قالت هيفا إنّ حبيبة تشبهها ببعض الأمور.

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