فارس كرم: نعم دفعت 20 ألف دولار لنجوى كرم لحلّ خلافها مع ملحم بركات

اختتم الموسم الأول من برنامج "المتهم" مع الفنان فارس كرم، الذي حلّ ضيفاً صريحاً وشفافاً وبـ"وجه" واحد، وهو ما لا يتوفر إلا عند القليل من الفنانين؛ فهو اعترف بأنه يلعب الميسر، وبأنه "نسونجي" وصاحب خطايا كثيرة، لن يستطيع أن يكفّر عنها حتى عندما يدفن تحت التراب.

عن الشائعات التي تلاحقه، قال كرم:" هي تلاحقني لأنني فارس كرم، ولكنها ليست كلها صحيحة ". وتفاخر كرم بكونه فناناً شعبياً، وقال:" أنا من الشعب. وهل يمكن أن تنجح الأغنية من دون شعب؟". ولأنه يتهم بالترويج للأغنيات الهابطة عندما غنى "التنورة" و"تنبك معسّل" وغيرهما، أجاب: "إذا كانت "التنورة" أغنية هابطة وحققت كلّ هذا النجاح، فأتمنى أن تكون كلّ أغنياتي هابطة"!، وتساءل: "ألم تضرب أغنية "تنبك معسل" ، أليست جميلة"؟، وأضاف: "إذا لم يحصل جدل بشأني، أخاف كثيراً. أنا تأخرت إلى أن حققت نجوميتي، وانتظرت خمس سنوات إلى أن كان "الهيت" الكبير مع أغنية "التنورة".

في المقابل، نفى كرم أن يكون سبباً في جلوس بعض الفنانين في بيوتهم، مشيراً إلى أن الفنان الذي يجلس في بيته هو من يقدّم أغنية غير ناجحة، موضحاً أنه في موقع المنافسة مع أيّ فنان يقدم أغنية جميلة، متسائلاً:" هل يوجد أجمل من صوت ملحم زين، أو أروع من معين شريف أو أفضل من عاصي الحلاني؟".

ما فائدة أن أدفع 300 ألف دولار ثمن جائزة ؟

كما نفى كرم تضمن أغنياته إيحاءات جنسية، وقال:" وهل أنا أقدم أفلام بورنو؟"، وتابع: "أنا إنسان "مشرقط زيادة عن الحدود"، وأغنياتي تشبهني كثيراً".

وبالسؤال عمّا إذا كان يهدي سيارة لكلّ فتاة يحبها، أجاب كرم: "أفرح عندما أشاهد الناس مرتاحين. وإذا استطعت أن أفعل ذلك من أجلهم، فلمَ لا!". وعن السبب الذي حال دون حصوله على جوائز حتى الآن، قال: "جائزتي عندما يغني إنسان هندي أغنيتي. ما فائدة أن أدفع 300 ألف دولار ثمن جائزة وحفلاتي من دون جمهور"؟. وفي الإطار نفسه، نفى أن يكون قد قدم التهنئة لنانسي عجرم وكارول سماحة بجائزتيهما في الـ"ميوزك أوارد"، وقال: "أنا أعطي جوائزي للناطور".

ولأن تبديد ماله على النساء تهمة تلاحقه، قال كرم: "أنا حرّ بأموالي"، أما عن تهمة كونه "نسونجي"، فردّ بسؤال: "وهل يجب أن أحبّ الرجال؟"، وأضاف:" أنا خجول مع الجنس اللطيف، ولا أبذل مجهوداً لكي أخرج مع فتاة"، مضيفاً: "هناك من يتمناني ولكنه يخاف الاقتراب مني. ولكنني إنسان حساس وشفاف، وأتمنى الارتباط في أقرب وقت ممكن".

أنفقت 13 مليون دولار... "وانبسطت"

وعن مصير ثروته التي تقدّر بـ 13 مليون دولار، قال: "راحوا. انبسطت فيها، وفعلت كلّ ما أحبه في حياتي". كما اعترف بأنه أنفق 60 ألف دولار في لعب الميسر في "كازينو لبنان"، و120 ألف دولار في "لاس فيغاس". وقال: "أنا تعبت حتى حصلت على مالي ولا دخل لأحد به".

فارس كرم تحدث عن حفلاته الناجحة في أمريكا، واعتبر أن بعض الصحافة روّجت بأنها فاشلة، كما تحدث عن خلافه مع متعهد الحفلات يوسف حرب، وعن الصلح الذي حصل بينهما خلال زيارته الأخيرة إلى أمريكا. كما شكا من فنانين ساندهم، ولكنهم طعنوه بمجرد أن أدار ظهره.

كرم أكد أنه دفع الـ 20 ألف دولار لنجوى كرم بواسطة أحد الأشخاص لكي ينهي الخلاف بينها وبين ملحم بركات، على اعتبار أنهما فنانان لبنانيان كبيران، ومن بعدها غادر فوراً إلى أمريكا، ولكن نجوى اتصلت به وعاتبته، وحصل مشكل بينهما.

هيفاء حبيبة قلبي

عن الملحن سمير صفير الذي تجاهله عندما سئل عنه في حلقة سابقة من برنامج" المتهم"، أجاب كرم: "سمير من أذكى الناس في العالم، وأنا أعرف ماذا يقول عني في غيابي وحجم حبه الكبير لي، وفضله كبير عليّ. وعما إذا كان سيتوسط للصلح بينه وبين نجوى كرم، أجاب:" إن شاء الله".

وعن تهمة محبته لأحلام، برغم خلافها مع راغب علامة، قال:" ماذا أفعل! أنا أحب راغب كثيراً، وألتقيه 3 أو 4 مرات أسبوعياً، وهو شخص أتعلم منه. أنا أحبه كثيراً، وأحب أحلام أيضاً. ولقد التقيت بها في ميامي". وأضاف: " رصيد راغب 500 أغنية و400 "هيت"، وأنا أخاف منه وكذلك أخاف أحلام وكثيراً من الفنانين".

وعما كان يقصده بكلامه عن هيفاء وهبي بأنها "ما بتخلي حدن يعقد عاقل"، أجاب كرم: "هيفاء حبيبة قلبي"، نافياً أن يكون قد قال هذا الكلام بالمعنى السيئ الذي فهمه البعض". وفي المقابل، رفض كرم توجيه اتهامات إلى أحد، وقال عن معين شريف: "إنه حبيب قلبي" أيضاً، كما أكد كلام مي حريري "بأنه لا يجوز أن يثق بأحد". وعن نوال الزغبي، قال إنه لم يلتقها منذ مدة، ودعا لها بالتوفيق، كما لـنانسي عجرم. كما طلب من ملحم زين أن "ينتبه إلى صحته".

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