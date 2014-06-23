دينا فؤاد في المستشفى بسبب طلق ناري

أصيبت الفنانة دينا فؤاد بشظايا في أماكن متفرقة بجسدها وخاصة منطقة الكتف أثناء تصويرها أحد مشاهد المطاردات لمسلسل " الصياد " التي تشارك في بطولته وجرى تصويره في منطقة دهشور جنوب الجيزة. وقد تمّ نقلها إلى المستشفى بالمهندسين لإجراء الإسعافات اللازمة حيث مكثت فيه يومين كاملين.

من ناحيته، قال منتج المسلسل أحمد نور إنه أثناء قيام المخرج أحمد مدحت بتصوير أحد مشاهد المطاردات بين الضابط أحمد صفوت ومعه دينا فؤاد يطاردان الفنان نضال نجم، أصيبت دينا بشظايا الطلقات النارية في منطقة الكتف وأغمي عليها. فتم نقلها للمستشفى على الفور والحمد لله تمّ عمل الإسعافات اللازمة لها. ولكن الطبيب طلب أن تحصل على راحة لمدة يومين.

ونفى أحمد نور ما تردد أن دينا فؤاد أصيبت أثناء تصويرها أحد برامج المقالب لصالح إحدى القنوات الشهيرة .

مسلسل " الصياد " سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وبطولة يوسف الشريف وأحمد صفوت وايناس كامل ودينا فؤاد ومي سليم.