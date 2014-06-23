ما الذي جمع ريهانا وكريس مارتن؟

يبدو أنّ النجمة الأمريكية Rihanna لديها مواهب أخرى بعيدة عن الفن والإثارة، وهي الإصلاح الاجتماعي.

فبرغم أنّ النجمة صرّحت منذ أيام بأنّها تعشق العزوبية، ولا تفكّر حالياً في الارتباط، إلا أن ذلك لم يمنعها من الخوف على علاقة صديقها النجم Jay-Z وزوجته النجمة Beyonce من الفشل.

وفي هذا السياق، التقت Rihanna، النجمة الأكثر إثارة لهذا العام، بالنجم Chris Martin لمناقشة ما تردد عن وجود خلافات زوجية في حياة صديقهما المشترك Jay-Z .

وبرغم أن لقاءهما أثار بعض التكهنات بشأن وجود علاقة عاطفية بينهما، إلا أنّ أحد المقربين منهما أكد بأنهما كانا يريدان التحدث عن حياة صديقهما الزوجية، بعد أن ابتعد عن أصدقائه، إثر تردد شائعات عن خلافات بينه وبين زوجته، وتحديداً بعد آخر خلاف مع Solange Knowles شقيقة زوجته.

يذكر أن النجم Chris Martin عانى هو نفسه من المشاكل الزوجية التي انتهت بانفصاله عن Gwyneth Paltrow منذ حوالى الشهرين.

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