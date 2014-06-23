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أحلام تصرّ على وعدها للجزائر وراغب: برافو برافو برافو

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أحلام تصرّ على وعدها للجزائر وراغب: برافو برافو برافو أحلام تصرّ على وعدها للجزائر وراغب: برافو برافو برافو

الثلاثاء 24-06-2014 17:02

أحرز الجزائري فوزاً مستحقاً على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 4/1 في المجموعة الثامنة، في كأس العالم، المقامة حالياً بالبرازيل، ليضرب رقماً قياسياً للمنتخبات العربية والأفريقية في البطولة.
وعقب انتهاء المباراة، تسابق النجوم العرب في تغريداتهم عبر "تويتر" لتهنئة المنتخب الشقيق بالفوز الغالي.
المطربة الإماراتية أحلام كتبت عبر "تويتر": "الله عليكم يا أبطال الجزائر وأنا عند وعدي أكيد والكرة الألماس شكلي راح ابلش في تصنيعها".
أمّا المطرب اللبناني راغب علامة فغرد قائلاً: "مبروك للجزائر وللشعب الجزائري الحبيب. فخورين فيكم يا منتخب الجزائر. العالم العربي كله فخور فيكم. برافو برافو برافو".
وعلقت مواطنته نانسي عجرم قائلة باللغة الإنجليزية: "برافو الجزائر. كأس العالم للجزائر".
من جانبه، قال رامي عياش عبر "تويتر"، قبل انتهاء المباراة، وبمجرد إحراز أحد الأهداف:"غول.. فخور فخور فخور".
من ناحيتها، علّقت الفنانة التونسية درة زروق على فوز الجزائر قائلة: "viva l’algerie".
وعلّقت المطربة المصرية رنا سماحة قائلة: "مبروك الجزائر".

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سيدتي

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