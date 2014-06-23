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الأمير ويليام يتنازل عن العرش مقابل وظيفة عادية

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الإثنين 23-06-2014 15:48

برغم أنّ معظم الناس، خصوصاً الموظفين، ينظرون نظرة حسد إلى الأمير William الذي يشغل العالم كله، كونه وُلد أميراً، إلا أنّ الأخير وجد في وظيفة عادية مستقبله الذي يُريد.

فقد أعلن الأمير أنه سيستلم خلال أيّام قليلة عمله الجديد، الذي هو عبارة عن طيّار إسعاف جويّ متفرّغ، مقابل 40 ألف جنيه استرليني سنوياً.

وسيعمل الأمير، المصنّف ثانياً في ترتيب العرش، لحساب شركة "East Anglian"، وسينتقل مع زوجته Kate Middleton وابنهما الأمير George للعيش في قصر الملكة Sandringham ليكون قريباً من مكان عمله.

وكان الأمير William قد بدأ بالفعل منذ حوالى الـ9 أشهر التدريب على تلك الوظيفته بوصفه طيّار بحث وإنقاذ في إطار الخدمة العامة.

وفي سياق متّصل، قدّمت الملكة Elizabeth الثانية هدية مميّزة للأمير في عيد ميلاده الـ32، الذي صادف نهار السبت المنصرم.

وكانت الهدية عبارة عن طائرة مروحيّة، يبلغ سعرها حوالى 13 مليون دولار.

ويُعتقد أنّ الملكة اختارت هذه الهدية، بعد أن قرّر الأمير William العمل طيّاراً مسعفاً، وكي يكون باستطاعته القدوم إلى القصر لزيارتهم بشكل دائم.

 

 

 

 

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