الأمير هاري يثمل ويفقد محفظته وهاتفه

لم يمنع المركز الذي يعيش فيه الأمير Harry يوماً من التخلّي عن حبّه وعشقه للحفلات والسهر، إذ حضر الأمير في حفل زفاف أحد أصدقائه، من إحدى العائلات الأرستقراطية في Slovakia، التي يزورها لأوّل مرة، حيث أمضى ليلتين في الفندق التاريخيّ المعروف بـ"Chateau Bela".

وبرغم أنّ صديقته القديمة Chelsy Davy كانت ضمن الـ250 شخصاً المدعوين إلى الزفاف، وقد أمضت معه بعض الوقت كأصدقاء. لكنّ الصور المسرّبة من داخل الفندق تُظهر وجود الأمير Harry مع فتاة مجهولة طوال الوقت.

ولم يمرّ حضور الأمير Harry الزفاف بشكل عابر، إذ كان لحضوره وقعه الخاصّ، حيث أنه أمضى سهرته في الملهى الليلي الموجود في الفندق، وبقي يستمتع حتى الساعة الـ6 صباحاً، لا بل نام هناك لبعض الوقت.

وفي الليلة الثانية أيضاً، استمتع الأمير بوقته حتى وقت متأخّر. لكنه قبل أن يصعد إلى غرفته، نسي هاتفه الجوال ومحفظته على الطاولة في مدخل الفندق.

ولحسن حظه، وجدهما موظف الفندق Stephan Csonto، الذي تعرّف إلى المحفظة، وتأكّد من صاحبها، بعدما وجد اسم الأمير مكتوباً على بطاقة المصرف الموجودة داخل المحفظة.

من جانبه، شكر الأمير Harry الموظف كثيراً، معرباً عن سعادته الكبيرة بعد أن أعاد الموظف له أغراضه .

يُذكر أنّ الأمير Harry كان قد انفصل عن صديقته Cressida Bonas منذ حوالى الشهرين.

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