الإسماعيلي يوافق على انتقال أنطوي للزمالك .. ويرفض رحيل عواد

وافق مجلس إدارة الإسماعيلي على انتقال جون أنطوي مهاجم الفريق للزمالك في الصيف الجاري مقابل حصول الدراويش على 750 ألف دولار.

وكان الزمالك قد طلب التعاقد مع المهاجم الغاني هداف الدوري الموسم الجاري، وطلب الإسماعيلي في البداية مبلغ مليون و300 ألف دولار.

وعلم FilGoal.com أن هناك اتفاقا داخل مجلس إدارة الإسماعيلي بالموافقة على رحيل أنطوي إذا وصل عرض الزمالك لمليون دولار يسدد منها نسبة 30 % لنادي دريمز الغاني.

وعرض مرتضى منصور رئيس الزمالك مبلغ 750 ألف دولار على الإسماعيلي على أن يتكفل بالتفاوض مع دريمز الغاني على النسبة التي يحصل عليها من قيمة الانتقال.

وفي سياق متصل، رفض الإسماعيلي فكرة الاستغناء عن محمد عواد حارس المرمى رفضا تاما.

وعلم FilGoal.com أن الرفض جاء من عدد من أعضاء مجلس إدارة الدراويش بجانب عدد كبير من الجماهير الرافضة لرحيل الحارس الشاب.

ومن المنتظر أن يصل أبو السعود للقاهرة اليوم بعد اجتماعه مع مرتضى منصور في الإمارات، على أن يتم استدعاء أنطوي من غانا لإنهاء الصفقة للزمالك وتوقيع العقود.

وسيتولى محمد شيحة وكيل اللاعبين أمر التفاوض مع نادي دريمز الغاني في النسبة التي يحصل عليها من الزمالك.