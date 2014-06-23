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مودريتش: ماندزوكيتش قادر على هز شباك أوتشوا

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مودريتش: ماندزوكيتش قادر على هز شباك أوتشوا مودريتش: ماندزوكيتش قادر على هز شباك أوتشوا

ريسيفي، (إفي): أبدى النجم الكرواتي لوكا مودريتش ثقته في أن منتخب بلاده سيقدم "أفضل أداء" له امام المكسيك في جولة الحسم بالمجموعة الأولى في مونديال البرازيل.

وأوضح مودريتش خلال تصريحات صحفية "أعتقد أننا سنقدم أفضل أداء، وسنثبت ذلك للجميع يوم الاثنين".

وحذر نجم وسط ريال مدريد الإسباني من خطورة الخصم المكسيكي، وقدرات لاعبيه المتميزة خاصة في الشق الهجومي، لكنه نفى الشعور بالضغط بسبب الإجبار على الفوز.

وتملك كرواتيا ثلاث نقاط تحتل بها المرتبة الثالثة خلف البرازيل والمكسيك صاحبي أربع نقاط، فيما ودعت الكاميرون المنافسات برصيد خاو.

وستحسم الجولة الثالثة والاخيرة هوية المتأهلين لدور الـ16 ، حيث تبدو مهمة صاحبة الأرض سهلة امام الكاميرون، فيما ستحيط الإثارة بمباراة المكسيك وكرواتيا، ويكفي اللاتيني التعادل لضمان التأهل.

وأضاف مودريتش "من الجيد اللعب لأجل الفوز فقط، سنبحث عن حلول لتسجيل أهداف"، كما أظهر ثقة في قدرة زميله رأس الحربة ماريو ماندزوكيتش على هز شباك حارس المكسيك المتألق جييرمو أوتشوا.

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