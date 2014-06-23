تقارير: لويس سواريز يؤكد رغبته في الرحيل عن ليفربول

برشلونة(إفي): ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن لويس سواريز، مهاجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب أوروجواي، أكد رغبته في الرحيل عن ناديه الحالي واللعب في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشارت صحيفة (سبورت) الإسبانية في نسختها الرقمية اليوم إلى أن سواريز أكد للمقربين منه أنه يود الرحيل عن (الريدز) خلال موسم الانتقالات الصيفية لكي ينضم إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وتضيف الصحيفة أن النادي الإنجليزي سيطالب بمقابل مادي لا يقل عن 70 مليون يورو للاستغناء عن خدمات نجم هجومه الذي يتألق حاليا مع منتخب بلاده في المونديال رغم عودته من الإصابة.

كما أوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة الإسباني بدأ مساعيه لضم سواريز حيث تحدث مع وكيله من أجل العمل على خفض المقابل المادي للتعاقد معه.

وكانت صحيفة (صنداي تايمز) قد أكدت أمس أن سواريز اتخذ قراره القاطع بالرحيل عن ليفربول، مبينة أن قيمة صفقة انتقاله إلى ناد آخر ستصل إلى 67 مليون جنيه إسترليني (حوالي 80 مليون يورو).