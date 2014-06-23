أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقارير: لويس سواريز يؤكد رغبته في الرحيل عن ليفربول

Google+ Print
تقارير: لويس سواريز يؤكد رغبته في الرحيل عن ليفربول تقارير: لويس سواريز يؤكد رغبته في الرحيل عن ليفربول

برشلونة(إفي): ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن لويس سواريز، مهاجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب أوروجواي، أكد رغبته في الرحيل عن ناديه الحالي واللعب في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشارت صحيفة (سبورت) الإسبانية في نسختها الرقمية اليوم إلى أن سواريز أكد للمقربين منه أنه يود الرحيل عن (الريدز) خلال موسم الانتقالات الصيفية لكي ينضم إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وتضيف الصحيفة أن النادي الإنجليزي سيطالب بمقابل مادي لا يقل عن 70 مليون يورو للاستغناء عن خدمات نجم هجومه الذي يتألق حاليا مع منتخب بلاده في المونديال رغم عودته من الإصابة.

كما أوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة الإسباني بدأ مساعيه لضم سواريز حيث تحدث مع وكيله من أجل العمل على خفض المقابل المادي للتعاقد معه.

وكانت صحيفة (صنداي تايمز) قد أكدت أمس أن سواريز اتخذ قراره القاطع بالرحيل عن ليفربول، مبينة أن قيمة صفقة انتقاله إلى ناد آخر ستصل إلى 67 مليون جنيه إسترليني (حوالي 80 مليون يورو).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع