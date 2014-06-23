تقارير: يوفنتوس مهتم بأليكسيس سانشيز وقد يبادله بيورينتي

روما، (إفي): كشفت تقارير صحفية إيطالية صادرة اليوم أن نادي يوفنتوس قد يكون مهتما بضم التشيلي أليكسيس سانشيز من فريقه الحالي برشلونة الذي يطلب ثمنا أكبر من اللازم من وجهة نظر إدارة نادي السيدة العجوز.

وأصبح إتمام صفقتي لاعب الريال ألبارو موراتا وأليكسيس سانشيز من برشلونة أبرز الأولويات أمام إدارة النادي الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم المقبل، إلا أن ملف اللاعب التشيلي تعرقل بسبب مبالغة برشلونة في المبلغ المطلوب، حسبما أوردت صحيفة (توتوسبورت) اليوم.

وذكر يوفنتوس أنه قد يوافق على مبادلة فرناندو يورينتي مقابل المهاجم التشيلي، خاصة وأن مدرب برشلونة الجديد لويس إنريكي سيكون بحاجة لمهاجم في مشروعه مع البرسا.

ويبدو أن يوفنتوس سيكون أحد الأطراف القوية في موسم الانتقالات الصيفية حيث يسعى للحصول على خدمات موراتا من مدريد الذي يصر بدوره على إتمام صفقة تبادلية أيضا بين أرتورو فيدال لاعب يوفنتوس ودي ماريا لاعب النادي الملكي، فيما يبدي نادي السيدة العجوز تحفظا على الأخير لارتفاع سعره.