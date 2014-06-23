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مسئول بـ ' يويفا ' يحذر من مخاطر التلاعب بالنتائج على كرة القدم

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مسئول بـ ' يويفا ' يحذر من مخاطر التلاعب بالنتائج على كرة القدم مسئول بـ ' يويفا ' يحذر من مخاطر التلاعب بالنتائج على كرة القدم

مدريد، (إفي): أكد الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، جياني إنفانتينو اليوم أن التلاعب بنتائج المبارايات "قد يقضي على كرة القدم"، مشيرا إلى وجود مسئولية على الأندية للـ"تأكد من لعب كل المبارايات بشكل نظيف".

وقال إنفاتينو اليوم قبل قرعة التصفيات المبدئية لدوري الأبطال ودوري أوروبا "ما نسعى إليه ليس فقط إيقاف كل من ثبت تورطه في التلاعب مدى الحياة، بل توجيه تهم رسمية لهم، التلاعب بنتائج المباريات هي الجريمة الرئيسية القادرة على قتل رياضتنا الجميلة".

وطالب الأمين العام لـ(ويفا) الأندية بضرورة الاعتراف بكل محاولات التلاعب في النتائج ورفضها والابلاغ عنها، مشددا على أن هذه الممارسات "ليس لها مكان في عالم كرة القدم".

وأكمل إنفانتينو في حديثه لمندوبي الأندية "أنتم تتمتعون بشرف المشاركة في بطولة توجد بها أفضل الفرق وألمع نجوم كرة القدم، ولكن عليكم مسئولية احترام اللعب وملايين الجماهير عن طريق التأكد من لعب كل المبارايات بصورة عادلة".

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