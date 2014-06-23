المركز المصري يطالب بحقوق العمال المفصولين من الشركات

عقد صباح اليوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمرًا صحفيًا للتضامن مع العمال المفصولين من شركات قناة السويس للحاويات وكريستال عصفور والسويس العالمية للنترات “سينكو” ومساهمة البحيرة، تحت عنوان “مطالب العمال إلى الرئيس الثالث” .

عرض العمال في المؤتمر ومحامي العمال المشاكل التي تواجههم في ظل السلطة الحالية، وتوضيح حقوقهم القانونية المهدرة.

وأوضحوا في المؤتمر التعسف الذي يتعرضون له من قبل رجال الإعمال في ظل غياب دولة القانون، الأمر الذي يتيح لرجال الأعمال فصل العمال دون سند قانوني او حتى سبق إنذار.

(المراسل : عبد الله شهاب)