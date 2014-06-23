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عرض الحرز السابع فى قضية “غرفة عمليات رابعة” الخاص بالمتهم “أبو بركة”

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عرض الحرز السابع فى قضية “غرفة عمليات رابعة” الخاص بالمتهم “أبو بركة” عرض الحرز السابع فى قضية “غرفة عمليات رابعة” الخاص بالمتهم “أبو بركة”

عرضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة للنظر فى قضية “غرفة عمليات رابعة”، الحرز السابع الخاص بالمتهم أحمد أبو بركة وتبين أن بداخلة تليفونات محمولة ماركة سامسونج وكمبيوتر محمول وتبين ان الحرز الثامن بداخله 7 كاميرات تصوير رقمية.

وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق وسعد الحسينى ومصطفى الغنيمى ووليد عبد الرؤوف شلبى، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدى، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليمانى، وأحمد على عباس، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدى عبد اللطيف حمودة، وعمرو السيد، ومسعد حسين، وعبده مصطفى حسينى، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامح مصطفى أحمد والصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.

ويواجه المتهمون تهم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيمهم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى “رابعة العدوية والنهضة”، وإشاعة الفوضى فى البلاد، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الخطة رابعة

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