ميانمار تستقبل اليوم أول رئيس وزراء ياباني منذ 36 عاما

كتب : أ ش أ الجمعة 24-05-2013 16:04

غادر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بلاده متوجها إلى ميانمار في زيارة تستمر 3 أيام وتعد الأولى لرئيس وزراء ياباني إلى البلد الواقع بجنوب شرق آسيا منذ 36 عاما، حيث من المقرر أن يعقد قمة مع رئيس ميانمار ثين سين بعد غد الأحد، في العاصمة ناي بي تاو، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دفع العلاقات بين البلدين قدما.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الجمعة عن آبي قوله، قبيل مغادرته، إن بلاده ستقدم دعما من قطاعيها العام والخاص للمساعدة في جهود ميانمار للإصلاح والديمقراطية.

ويرافق آبي في زيارته مسئولون تنفيذيون من أكثر من 40 شركة يابانية، حيث من المتوقع أن يتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون مع بعض الشركات في ميانمار.

وأشارت هيئة الإذاعة اليابانية إلى أنه من المقرر أن يطالب آبي سين بالمزيد من تعزيز الديمقراطية والمصالحة مع الأقليات العرقية داخل البلاد، مضيفة أن آبي سيعلن دعم بلاده لتطوير مصادر الطاقة والماء وشبكات البنية التحتية الأخرى في ميانمار بالاستعانة بالمساعدة الانمائية الرسمية لليابان.

ومن المقرر أن يزور آبي المنطقة الصناعية "ثيلاوا" الواقعة خارج مدينة "يانجون" أكبر مدن ميانمار، والتي تخضع للتطوير حاليا.