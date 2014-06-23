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8 قتلى على الأقل جراء انفجار في جامعة بشمال نيجيريا

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أعلنت الشرطة النيجيرية، أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون بجروح في انفجار وقع، الإثنين، في حرم كلية الصحة العامة في كانو كبرى مدن شمال نيجيريا التي تستهدفها جماعة «بوكو حرام» الإسلامية المسلحة بانتظام.
> وقال قائد شرطة كانو اديليري شينابا للصحافيين في مكان الانفجار «حتى الآن نقل 20 (ضحية) إلى المستشفى وبينهم تلقينا تأكيدا بوجود 8 قتلى».

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