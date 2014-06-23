أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور .. مدير أمن مطروح يشارك في توزيع أرقام تليفونات الخدمات الشرطية على المسافرين

Google+ Print
بالصور .. مدير أمن مطروح يشارك في توزيع أرقام تليفونات الخدمات الشرطية على المسافرين بالصور .. مدير أمن مطروح يشارك في توزيع أرقام تليفونات الخدمات الشرطية على المسافرين

تابع  اللواء العناني حمودة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح عملية توزيع دليل تليفونات الخدمات الشرطية التي قد يحتاجها المسافرين على الطريق، وذلك أثناء تفقده نقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 21 على طريق “مطروح–الإسكندرية” بمدخل مرسى مطروح الشرقي يرافقه عدد من  قيادات المديرية.

كما التقى مع الضباط والقوات المعينة بالكمين وتوعيتهم والتنبيه عليهم ببذل الجهد لإقرار الأمن مع الأخذ بأعلى درجات الحيطة والحذر وحسن معاملة المواطنين.

حيث تابع مدير الأمن وشارك في  تنفيذ مبادرة المديرية بمناسبة قدوم فصل الصيف وما يواكبه من زيادة كبيرة في  أعداد المصطافين الذين يتوافدون على محافظة مطروح و الساحل الشمالي بإعداد دليل بأهم أرقام التليفونات التي قد يحتاجها المواطن أثناء سفره علي الطريق الساحلي بمطروح  ترسيخًا لمبدأ ” الشرطة من الشعب وفي خدمة الشعب”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا