بالصور .. مدير أمن مطروح يشارك في توزيع أرقام تليفونات الخدمات الشرطية على المسافرين

تابع اللواء العناني حمودة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح عملية توزيع دليل تليفونات الخدمات الشرطية التي قد يحتاجها المسافرين على الطريق، وذلك أثناء تفقده نقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 21 على طريق “مطروح–الإسكندرية” بمدخل مرسى مطروح الشرقي يرافقه عدد من قيادات المديرية.

كما التقى مع الضباط والقوات المعينة بالكمين وتوعيتهم والتنبيه عليهم ببذل الجهد لإقرار الأمن مع الأخذ بأعلى درجات الحيطة والحذر وحسن معاملة المواطنين.

حيث تابع مدير الأمن وشارك في تنفيذ مبادرة المديرية بمناسبة قدوم فصل الصيف وما يواكبه من زيادة كبيرة في أعداد المصطافين الذين يتوافدون على محافظة مطروح و الساحل الشمالي بإعداد دليل بأهم أرقام التليفونات التي قد يحتاجها المواطن أثناء سفره علي الطريق الساحلي بمطروح ترسيخًا لمبدأ ” الشرطة من الشعب وفي خدمة الشعب”.