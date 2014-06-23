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الدفاع يعترض على فض الأحراز فى محاكمة بديع و50 أخرين فى قضية غرفة عمليات رابعة

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الدفاع يعترض على فض الأحراز فى محاكمة بديع و50 أخرين فى قضية غرفة عمليات رابعة الدفاع يعترض على فض الأحراز فى محاكمة بديع و50 أخرين فى قضية غرفة عمليات رابعة

طالب ممثل النيابة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فى محاكمة

محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المتداولة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة” من المحكمة الالتفات عن طلب الدفاع من فض الأحراز حفاظاً على وقت المحكمة والاكتفاء ،بما جاء فى أمر الاحالة وأدلة الثبوت.

وإثباته فى محضر الجلسة بأن أحد المتهمين تفوة بلفظ نابى ولايصح بإدارة الجلسة بدون حضور المرشد.

وأمرت المحكمة بإثبات العبارة وحدثت مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة على ذلك على قول الدفاع بأن النيابة تكتفى بإثبات ماجاء فى أدلة الثبوت وأنة ممكن أن يكون هناك جديد يدل على برائة المتهمين ولكن المحكمة تستمر فى فض الأحراز.

 

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