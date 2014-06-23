أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزارة الشباب والرياضة توافق على دعم 38 مركز بمحافظة الوادى الجديد

Google+ Print
وزارة الشباب والرياضة توافق على دعم 38 مركز بمحافظة الوادى الجديد وزارة الشباب والرياضة توافق على دعم 38 مركز بمحافظة الوادى الجديد

قال حسن عويس مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد أنه تم الموافقة من وزارة الشباب والرياضة على دعم 38 مركز بمحافظة الوادي الجديد بــ 240 ألف جنيه، لتنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية خلال شهر رمضان المعظم وفصل الصيف، صرح بذلك حسن عويس مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد وقال أنه تم تسليم الشيكات لمراكز الشباب.

وأضاف عويس أنه تم إعداد خطة الأنشطة التي ستنفذ خلال الشهر الكريم، والتي تتضمن دورات رياضية في كرة القدم، وتنس الطاولة والكرة الطائرة، وأيضًا ندوات دينية ومسابقات في حفظ القران الكريم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا