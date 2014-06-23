وزارة الشباب والرياضة توافق على دعم 38 مركز بمحافظة الوادى الجديد

قال حسن عويس مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد أنه تم الموافقة من وزارة الشباب والرياضة على دعم 38 مركز بمحافظة الوادي الجديد بــ 240 ألف جنيه، لتنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية خلال شهر رمضان المعظم وفصل الصيف، صرح بذلك حسن عويس مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد وقال أنه تم تسليم الشيكات لمراكز الشباب.

وأضاف عويس أنه تم إعداد خطة الأنشطة التي ستنفذ خلال الشهر الكريم، والتي تتضمن دورات رياضية في كرة القدم، وتنس الطاولة والكرة الطائرة، وأيضًا ندوات دينية ومسابقات في حفظ القران الكريم.