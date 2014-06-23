​​مراقبي الثانوية العامة بأسوان ينظمون أنشطة ترفيهية وتجميلية

أثنى محافظ أسوان مصطفى يسري، على مبادرة مراقبي الثانوية العامة بلجنة محمد مكاوي يعقوب للغات بمدينة أسوان والتي تضمنت قيام المراقبين باستغلال أوقات الفراغ بعد انتهاء أعمال المراقبة باللجان في تجميل ونظافة الاستراحة المخصصة لهم بمدرسة السادات الابتدائية، وجاء ذلك أثناء تفقد المحافظ لاستراحة المراقبين للاطمئنان على مدى جاهزيتها وتوافر كافة الخدمات بها ضمن متابعته لاستراحات مراقبي الثانوية العامة للوقوف على حالتها حيث فوجئ المحافظ بهذه المبادرة من المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة للجان من خلال قيامهم بأعمال دهانات وتقليم وتهذيب للأشجار، مع أعمال النظافة العامة داخل المدرسة وحولها، بجانب قيامهم بتنظيم ندوات تثقيفية شهدت استضافة مسئولين من جامعة أسوان ومديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة رياضية واجتماعية وترفيهية وهو الذي لاقى تشجيع من أهالي المنطقة المتواجد بها المدرسة، ليتفاعلوا معهم ويشاركوهم في هذه الأنشطة مما كان له أكبر الأثر في إذكاء روح التعاون والمشاركة الايجابية لخدمة المجتمع.

وطالب المحافظ مسئولي التربية والتعليم بنشر المبادرة في مختلف أنحاء المحافظة لاستثمار فاعليات امتحانات الثانوية العامة التي تجري داخل 27 لجنة للثانوية العامة تضم 1276 مراقب منهم 1002 مدرس و 174 مدرسة، لافتاً إلى أن ذلك لا يتعارض مع أعمال الصيانة الشاملة والجزئية التي ستشهدها جميع مدارس المحافظة عقب انتهاء الامتحانات استعدادًا للعام الدراسي القادم.