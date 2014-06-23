الطيران العراقي يشن غارات مكثفة على تجمعات «داعش» بتلعفر

قال أحد قادة مقاتلي العشائر التركمانية إن طيران الجيش العراقي شن، الإثنين، غارات جوية مكثفة على تجمعات المسلحين وسط مدينة تلعفر بمحافظة نينوى، شمال العراق.

وقال حيدر على جولاق الذي يتزعم فصيلا عشائريا إن «طيران الجيش العراقي يشن غارات جوية ويقصف بكثافة تجمعات المسلحين وسط المدينة»، ورجح «وقوع خسائر وإصابات مباشرة بين المسلحين وآلياتهم المسلحة».

وبحسب «جولاق» فإن «اشتباكات متقطعة اندلعت في محيط المدينة بين القوات الأمنية المدعومة بمقاتلي العشائر التركمانية وبين المسلحين».

وسيطر مسلحون تابعون لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، «داعش»، على مركز قضاء تلعفر بعد انسحاب قوات الأمن ومقاتلي العشائر من مواقعهم، الأحد.