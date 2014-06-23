7 دول عربية تشارك فى الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص

يقوم المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، فى الخامسة من مساء غدا الثلاثاء، بافتتاح أعمال الدورة التدريبية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نظام إدارة الألعاب والمسابقات ( GMS6) ، بمشاركة دارسين من 7 دول عربية ، وتستمر الدورة حتى يوم 29 يونيو الجارى ، ويبلغ عدد الدراسين 25 دارسا من مصر ، تونس ،الاردن ، البحرين ، لبنان ، المغرب ، السعودية .

وقال شريف الفولي، مدير الالعاب والمسابقات بالاولمبياد الخاص الدولى بأن الرئاسة الاقليمية حرصت على اقامه هذه الدورة المتقدمه فى ادارة الالعاب والمسابقات الخاصة بالاولمبياد الخاص لإطلاع المتدربين عن أحدث التقنيات والأساليب العلمية الحديثة لإدارة الالعاب والمسابقات وبما يضم الحيادية والشفافية ، ويضمن أن كل متسابق فى الاولمبياد الخاص سوف يحصل على ما يستحقه ، وضرورة تنفيذ هذا البرنامج فى ادارة الألعاب والمسابقات الوطنية ، مثلما يم تطبيقه فى الالعاب الاقليمية والعالمية ، ومن المنتظر الاستفادة بأوائل تلك الدورة فى ادارة الالعاب والمسابقات الخاصة بالألعاب الاقليمية الثامنة التى تستضيفها مصر يوم 3 ديسمبر القادم .