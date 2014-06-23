أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

7 دول عربية تشارك فى الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص

Google+ Print
7 دول عربية تشارك فى الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص 7 دول عربية تشارك فى الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص

 

المؤتمر الصحفي

يقوم المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، فى الخامسة من مساء غدا الثلاثاء، بافتتاح أعمال الدورة التدريبية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نظام إدارة الألعاب والمسابقات ( GMS6) ، بمشاركة دارسين من 7 دول عربية ، وتستمر الدورة حتى يوم 29 يونيو الجارى ، ويبلغ عدد الدراسين 25 دارسا من ، تونس ،الاردن ، البحرين ، لبنان ، المغرب ، .

وقال شريف الفولي، مدير الالعاب والمسابقات بالاولمبياد الخاص الدولى بأن الرئاسة الاقليمية حرصت على اقامه هذه الدورة المتقدمه فى ادارة الالعاب والمسابقات الخاصة بالاولمبياد الخاص لإطلاع المتدربين عن أحدث التقنيات والأساليب العلمية الحديثة لإدارة الالعاب والمسابقات وبما يضم الحيادية والشفافية ، ويضمن أن كل متسابق فى الاولمبياد الخاص سوف يحصل على ما يستحقه ، وضرورة تنفيذ هذا البرنامج فى ادارة الألعاب والمسابقات الوطنية ، مثلما يم تطبيقه فى الالعاب الاقليمية والعالمية ، ومن المنتظر الاستفادة بأوائل تلك الدورة فى ادارة الالعاب والمسابقات الخاصة بالألعاب الاقليمية الثامنة التى تستضيفها مصر يوم 3 ديسمبر القادم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي