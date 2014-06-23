الزمالك يستعد للأهلي بعيدا عن الإعلام .. وغياب مؤمن زكريا

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني إقامة تدريبات الفريق بعيدا عن الإعلام ومنع حضور الصحفيين وحتى موعد مواجهة الأهلي في افتتاح الدورة الرباعية السبت المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي على استاد القاهرة بمرانا بدنيا، في غياب ثلاثة من لاعبيه للإصابة مؤمن زكريا، وأحمد سمير فرج بجانب ياسر إبراهيم.

ويخضع مؤمن زكريا لآشعة مساء الأثنين يتحدد على أثرها إمكانية مشاركته في التدريبات، إلا أن المؤشرات تؤشر لقدرته على اللحاق بمواجهة الأهلي.

وكان مؤمن زكريا قد أصيب بخلع في الكتف في مواجهة غزل المحلة بدور الـ16 لكأس مصر والتي فاز فيها الزمالك 2-1.