ميدو يشرف على تدريبات خاصة لصلاح سليمان

حرص أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك على الإشراف على تدريبات خاصة لصلاح سليمان مدافع الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي في افتتاح الدورة الرباعية السبت المقبل.

ويستعد ميدو لإشراك صلاح سليمان بجوار محمود فتح الله في غياب ياسر إبراهيم للإصابة التي أنهت موسمه.

وعلم FilGoal.com أن ميدو ومحمد عويس المدرب المساعد قد اهتما بشكل خاص بصلاح سليمان وقاما بتدريبه على الكرات العرضية وكيفية التعامل معها.

وأيضا التدريب على التصدي للتسديدات والتدخلات الصحيحة على المنافس.

ويعتمد الزمالك على ثنائي الدفاع صلاح سليمان ومحمود فتح الله في القلب، بينما أشرك حمادة طلبة ومحمود فتح الله أمام غزل المحلة.